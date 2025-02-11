Пётр Ларионов 1763 — найти родственников по фамилии на Familio

Пётр Ларионов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1763, Демихово, Можайский, Московская область

умер 1804, Демихово, Можайский, Московская область

Мать
Ирина Григорьева1725 г.р.
Отец
Ларион Тимофеев1727 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Павел Петров1797 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Ларион Тимофеев

Мать: Ирина Григорьева

Демихово, Можайский, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1797

Сын: Павел Петров

Мать ребёнка: ?

Демихово, Можайский, Московская область

Смерть
1804
Демихово, Можайский, Московская область

Место жительства
1811
Демихово, Можайский, Московская область

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