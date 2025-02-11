Пётр Ларионов
мужской, родился 1763, Демихово, Можайский, Московская область
умер 1804, Демихово, Можайский, Московская область
МатьИрина Григорьева1725 г.р.
ОтецЛарион Тимофеев1727 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Павел Петров1797 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Ларион Тимофеев
Мать: Ирина Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1797
Сын: Павел Петров
Мать ребёнка: ?
Смерть
1804
Место жительства
1811