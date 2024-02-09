Евлампиева (Бурлакова) Любовь Викторовна
Место рождения
Дата рождения26.04.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1980
Бракосочетание
13.07.2001
Рождение ребёнка
20.02.2002
Дочь: Воробьева Алиса Владимировна
Отец ребёнка: Воробьев Владимир Аркадьевич
Развод
25.10.2005
Рождение ребёнка
27.11.2009
Дочь: Унтерова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Унтеров Иван Олегович
Селенгинск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
25.06.2022
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург