Евлампиева (Бурлакова) Любовь Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвлампиева (Бурлакова) Любовь Викторовна

Евлампиева (Бурлакова) Любовь Викторовна

avatar

Место рождения

Дрезден

Дата рождения

26.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1980

Отец: Бурлаков Виктор Анатольевич

Мать: Бурлакова (Саранина) Валентина Николаевна

Бракосочетание
13.07.2001

Муж: Воробьев Владимир Аркадьевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
20.02.2002

Дочь: Воробьева Алиса Владимировна

Отец ребёнка: Воробьев Владимир Аркадьевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Развод
25.10.2005

Муж: Воробьев Владимир Аркадьевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
27.11.2009

Дочь: Унтерова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Унтеров Иван Олегович

Селенгинск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
25.06.2022

Муж: Евлампиев Вячеслав Валерьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.