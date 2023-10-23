Бурлаков Виктор Анатольевич
Место рождения
Дата рождения05.05.1956
Дата смерти23.10.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.06.1976
Рождение ребёнка
09.05.1977
Сын: Бурлаков Сергей Викторович
Мать ребёнка: Бурлакова (Саранина) Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
26.04.1980
Дочь: Евлампиева (Бурлакова) Любовь Викторовна
Мать ребёнка: Бурлакова (Саранина) Валентина Николаевна
Смерть
23.10.2023
Селенгинск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
инсульт, болел с конца 2005 года 1,2 мес лежал