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Бурлаков Виктор Анатольевич

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Место рождения

Брянск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

05.05.1956

Дата смерти

23.10.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Брянск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
19.06.1976

Жена: Бурлакова (Саранина) Валентина Николаевна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
09.05.1977

Сын: Бурлаков Сергей Викторович

Мать ребёнка: Бурлакова (Саранина) Валентина Николаевна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
26.04.1980

Дочь: Евлампиева (Бурлакова) Любовь Викторовна

Мать ребёнка: Бурлакова (Саранина) Валентина Николаевна

Смерть
23.10.2023
Селенгинск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
инсульт, болел с конца 2005 года 1,2 мес лежал

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