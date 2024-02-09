Бурлакова (Саранина) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения22.06.1956
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1956
Отец: Саранин Николай Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
19.06.1976
Рождение ребёнка
09.05.1977
Сын: Бурлаков Сергей Викторович
Отец ребёнка: Бурлаков Виктор Анатольевич
Рождение ребёнка
26.04.1980
Дочь: Евлампиева (Бурлакова) Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Бурлаков Виктор Анатольевич