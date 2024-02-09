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Бурлакова (Саранина) Валентина Николаевна

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Место рождения

Таскино, Каратузский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

22.06.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1956

Отец: Саранин Николай Иванович

Мать: не указана

Таскино, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
19.06.1976

Муж: Бурлаков Виктор Анатольевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
09.05.1977

Сын: Бурлаков Сергей Викторович

Отец ребёнка: Бурлаков Виктор Анатольевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
26.04.1980

Дочь: Евлампиева (Бурлакова) Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Бурлаков Виктор Анатольевич

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