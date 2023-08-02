Зайченко Петр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайченко Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Зайченко) Анна Петровна
Мать ребёнка: Зайченко Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Зайченко Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Зайченко) Анна Петровна
Мать ребёнка: Зайченко Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Зайченко Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Зайченко) Ксения Петровна
Мать ребёнка: Зайченко Дарья Петровна
Смерть
Неизвестно