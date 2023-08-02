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Зайченко Петр Григорьевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Зайченко Григорий Кузьмич

Мать: Зайченко Пелагея Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайченко Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Зайченко) Анна Петровна

Мать ребёнка: Зайченко Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Зайченко Степан Петрович

Мать ребёнка: Зайченко Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Зайченко) Анна Петровна

Мать ребёнка: Зайченко Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Зайченко Кирилл Петрович

Мать ребёнка: Зайченко Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Зайченко) Ксения Петровна

Мать ребёнка: Зайченко Дарья Петровна

Смерть
Неизвестно

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