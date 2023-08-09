Зайченко Дарья Петровна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Зайченко Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Зайченко Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Зайченко Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Зайченко Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Зайченко Петр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно