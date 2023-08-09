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Зайченко Дарья Петровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Зайченко Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Зайченко Степан Петрович

Отец ребёнка: Зайченко Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Зайченко Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Зайченко Кирилл Петрович

Отец ребёнка: Зайченко Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Зайченко Петр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайченко Петр Григорьевич

Смерть
Неизвестно