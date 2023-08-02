Зайченко Пелагея Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайченко Пелагея Емельяновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Зайченко Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Зайченко Григорий Кузьмич

Рождение ребёнка
1878

Сын: Зайченко Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Зайченко Григорий Кузьмич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Зайченко Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Зайченко Григорий Кузьмич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Зайченко) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Зайченко Григорий Кузьмич

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Зайченко) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Зайченко Григорий Кузьмич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Зайченко Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Зайченко Григорий Кузьмич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Зайченко Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Зайченко Григорий Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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