Зайченко Пелагея Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Зайченко Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Зайченко Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Зайченко Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Зайченко Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Зайченко Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Зайченко Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Зайченко) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Зайченко Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Зайченко) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Зайченко Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Зайченко Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Зайченко Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Зайченко Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Зайченко Григорий Кузьмич
Смерть
Неизвестно