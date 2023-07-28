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Зайченко Григорий Кузьмич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Зайченко Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Зайченко Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Зайченко Пелагея Емельяновна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Зайченко Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Зайченко Пелагея Емельяновна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Зайченко Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Зайченко Пелагея Емельяновна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Зайченко Пелагея Емельяновна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Зайченко Пелагея Емельяновна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Зайченко Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Зайченко Пелагея Емельяновна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Зайченко Никита Григорьевич

Мать ребёнка: Зайченко Пелагея Емельяновна

Смерть
Неизвестно