Зайченко Григорий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Зайченко Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Зайченко Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Зайченко Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Зайченко Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Зайченко Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Зайченко Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Зайченко Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Зайченко Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Зайченко Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Зайченко Илья Григорьевич
Мать ребёнка: Зайченко Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Зайченко Никита Григорьевич
Мать ребёнка: Зайченко Пелагея Емельяновна
Смерть
Неизвестно