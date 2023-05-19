Меншутина Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меншутина Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1831

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Малыгина Наталья Васильева

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Смерть
Неизвестно
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