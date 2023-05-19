Меншутина Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.1831
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Малыгина Наталья Васильева
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Смерть
Неизвестно