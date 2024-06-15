Меншутин Василий Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти21.04.1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1831
Дочь: Александра Васильева
Мать ребёнка: Меншутина Пелагея Дмитриевна
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Малыгина Наталья Васильева
Мать ребёнка: Меншутина Пелагея Дмитриевна
Смерть
21.04.1881
Причина смерти: параличом