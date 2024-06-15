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Меншутин Василий Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

21.04.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меншутина Пелагея Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.03.1831

Дочь: Александра Васильева

Мать ребёнка: Меншутина Пелагея Дмитриевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Малыгина Наталья Васильева

Мать ребёнка: Меншутина Пелагея Дмитриевна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
21.04.1881
Причина смерти: параличом

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