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Брандт Георгий Иванович

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

04.05.1923

Дата смерти

07.06.2009

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1923

Отец: Брандт Иван Иванович

Мать: Шабыкина Клавдия Петровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курганова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
30.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курганова Людмила Николаевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
07.06.2009
Москва, город федерального значения Москва

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