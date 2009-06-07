Брандт Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения04.05.1923
Дата смерти07.06.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1923
Отец: Брандт Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курганова Людмила Николаевна
Смерть
07.06.2009
Москва, город федерального значения Москва