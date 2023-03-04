Летягина (Куклина) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летягина (Куклина) Евдокия Тимофеевна

Место рождения

п. Иуды Куклина

Дата рождения

1836

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
20.01.1857

Муж: Хорошавин Поликарп Митрофанович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
3 брак
Рождение ребёнка
20.02.1858

Дочь: Хорошавина Евдокия Поликарповна

Отец ребёнка: Хорошавин Поликарп Митрофанович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.07.1859

Сын: Хорошавин Василий Поликарпович

Отец ребёнка: Хорошавин Поликарп Митрофанович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.08.1860

Дочь: Хорошавина Васса Поликарповна

Отец ребёнка: Хорошавин Поликарп Митрофанович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
28.05.1865 ст.

Муж: Летягин Меркурий Семёнович

МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених поч. Быковского 51 год вдов после 1 брака невеста 43 года вдова после 1 брака поч. Новокшёновского поручители по женеху крест. поч. Быковского Иван Калинико... Показать все
Смерть
После 1865
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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