Летягина (Куклина) Евдокия Тимофеевна
Место рожденияп. Иуды Куклина
Дата рождения1836
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1857
3 брак
Рождение ребёнка
20.02.1858
Дочь: Хорошавина Евдокия Поликарповна
Отец ребёнка: Хорошавин Поликарп Митрофанович
Рождение ребёнка
06.07.1859
Сын: Хорошавин Василий Поликарпович
Отец ребёнка: Хорошавин Поликарп Митрофанович
Рождение ребёнка
14.08.1860
Дочь: Хорошавина Васса Поликарповна
Отец ребёнка: Хорошавин Поликарп Митрофанович
Бракосочетание
28.05.1865 ст.
МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених поч. Быковского 51 год вдов после 1 брака невеста 43 года вдова после 1 брака поч. Новокшёновского поручители по женеху крест. поч. Быковского Иван Калинико... Показать все
Смерть
После 1865