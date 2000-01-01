Летягин Меркурий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.05.1865 ст.
МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених поч. Быковского 51 год вдов после 1 брака невеста 43 года вдова после 1 брака поч. Новокшёновского поручители по женеху крест. поч. Быковского Иван Калинико... Показать все
Смерть
После 1865