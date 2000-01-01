Летягин Меркурий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летягин Меркурий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.05.1865 ст.

Жена: Летягина Евдокия Тимофеевна

МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених поч. Быковского 51 год вдов после 1 брака невеста 43 года вдова после 1 брака поч. Новокшёновского поручители по женеху крест. поч. Быковского Иван Калинико... Показать все
Смерть
После 1865
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