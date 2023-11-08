Печейкина (Шаповалова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печейкина (Шаповалова) Анна Васильевна

Место рождения

Борисоглебский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаповалов Василий ?

Мать: Шаповалов (Соломинова) Мария ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Печейкин Николай Степанович

Рождение ребёнка
27.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Печейкин Николай Степанович

Смерть
Неизвестно

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