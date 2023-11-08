Печейкина (Шаповалова) Анна Васильевна
Место рожденияБорисоглебский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Печейкин Николай Степанович
Рождение ребёнка
27.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Печейкин Николай Степанович
Смерть
Неизвестно