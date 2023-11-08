Печейкин Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печейкин Николай Степанович

Место рождения

Илловай, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Печейкин Степан ?

Мать: Печейкина Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Печейкина (Шаповалова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
27.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Печейкина (Шаповалова) Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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