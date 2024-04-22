Приходько Дионисий Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько Дионисий Лаврентьевич

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

30.05.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1890

Отец: Приходько Лаврентий Феодосьевич

Мать: Приходько Пелагея Григорьевна

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
22.01.1912

Жена: Приходько Варвара Тимофеевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.10.1912

Сын: Приходько Дмитрий Денисович

Мать ребёнка: Приходько Варвара Тимофеевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.05.1915

Сын: Приходько Петр Денисович

Мать ребёнка: Приходько Варвара Тимофеевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.02.1919

Сын: Приходько Михаил Денисович

Мать ребёнка: Приходько Варвара Тимофеевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Приходько Иван Денисович

Мать ребёнка: Приходько Варвара Тимофеевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.05.1924

Сын: Приходько Степан Денисович

Мать ребёнка: Приходько Варвара Тимофеевна

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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