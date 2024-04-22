Приходько Дионисий Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения30.05.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1890
Бракосочетание
22.01.1912
Рождение ребёнка
20.10.1912
Сын: Приходько Дмитрий Денисович
Мать ребёнка: Приходько Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
30.05.1915
Мать ребёнка: Приходько Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.02.1919
Сын: Приходько Михаил Денисович
Мать ребёнка: Приходько Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Приходько Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
28.05.1924
Сын: Приходько Степан Денисович
Мать ребёнка: Приходько Варвара Тимофеевна
Смерть
Неизвестно