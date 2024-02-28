Приходько (Сацюк) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько (Сацюк) Пелагея Григорьевна

Место рождения

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Блажевича, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
18.01.1887

Муж: Приходько Лаврентий Феодосьевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.01.1889

Сын: Приходько Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Приходько Лаврентий Феодосьевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.05.1890

Сын: Приходько Дионисий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Приходько Лаврентий Феодосьевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.06.1893

Сын: Приходько Онуфрий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Приходько Лаврентий Феодосьевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.05.1897

Сын: Приходько Алексей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Приходько Лаврентий Феодосьевич

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.03.1900

Сын: Приходько Григорий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Приходько Лаврентий Феодосьевич

Березанка, Чернігівська область
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