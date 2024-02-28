Приходько (Сацюк) Пелагея Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1887
Рождение ребёнка
23.01.1889
Сын: Приходько Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Приходько Лаврентий Феодосьевич
Рождение ребёнка
30.05.1890
Сын: Приходько Дионисий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Приходько Лаврентий Феодосьевич
Рождение ребёнка
12.06.1893
Сын: Приходько Онуфрий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Приходько Лаврентий Феодосьевич
Рождение ребёнка
20.05.1897
Сын: Приходько Алексей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Приходько Лаврентий Феодосьевич
Рождение ребёнка
12.03.1900
Сын: Приходько Григорий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Приходько Лаврентий Феодосьевич