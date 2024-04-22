Приходько Лаврентий Феодосьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько Лаврентий Феодосьевич

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

27.08.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1863

Отец: Приходько Феодосий Максимович

Мать: Приходько Анна Петровна

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
18.01.1887

Жена: Приходько Пелагея Григорьевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.01.1889

Сын: Приходько Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Приходько Пелагея Григорьевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.05.1890

Сын: Приходько Дионисий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Приходько Пелагея Григорьевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.06.1893

Сын: Приходько Онуфрий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Приходько Пелагея Григорьевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.05.1897

Сын: Приходько Алексей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Приходько Пелагея Григорьевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.03.1900

Сын: Приходько Григорий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Приходько Пелагея Григорьевна

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Березанка, Чернігівська область
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