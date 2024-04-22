Приходько Лаврентий Феодосьевич
Место рождения
Дата рождения27.08.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1863
Бракосочетание
18.01.1887
Рождение ребёнка
23.01.1889
Сын: Приходько Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: Приходько Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
30.05.1890
Сын: Приходько Дионисий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Приходько Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
12.06.1893
Сын: Приходько Онуфрий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Приходько Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
20.05.1897
Сын: Приходько Алексей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Приходько Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
12.03.1900
Сын: Приходько Григорий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Приходько Пелагея Григорьевна
Смерть
Неизвестно