Приходько (Улянченко) Варвара Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения02.12.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1891
Бракосочетание
22.01.1912
Рождение ребёнка
20.10.1912
Сын: Приходько Дмитрий Денисович
Отец ребёнка: Приходько Дионисий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
30.05.1915
Отец ребёнка: Приходько Дионисий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
13.02.1919
Сын: Приходько Михаил Денисович
Отец ребёнка: Приходько Дионисий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Приходько Дионисий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
28.05.1924
Сын: Приходько Степан Денисович
Отец ребёнка: Приходько Дионисий Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно