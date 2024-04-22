Улянченко Тимофей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения21.02.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1866
Бракосочетание
21.02.1888
Рождение ребёнка
26.09.1888
Дочь: Опанасенко Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Улянченко Мария Данииловна
Рождение ребёнка
02.12.1891
Дочь: Приходько Варвара Тимофеевна
Мать ребёнка: Улянченко Мария Данииловна
Рождение ребёнка
13.01.1894
Дочь: Улянченко Ефросиния Тимофеевна
Мать ребёнка: Улянченко Мария Данииловна
Рождение ребёнка
25.09.1895
Сын: Улянченко Сергей Тимофеевич
Мать ребёнка: Улянченко Мария Данииловна
Рождение ребёнка
25.09.1895
Сын: Улянченко Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Улянченко Мария Данииловна
Рождение ребёнка
13.11.1898
Дочь: Ярош Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Улянченко Мария Данииловна
Рождение ребёнка
08.01.1902
Сын: Ульянченко Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Улянченко Мария Данииловна
Рождение ребёнка
04.05.1905
Дочь: Улянченко Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Улянченко Мария Данииловна
Рождение ребёнка
22.06.1907
Сын: Улянченко Петр Трофимович
Мать ребёнка: Улянченко Мария Данииловна
Рождение ребёнка
22.06.1907
Дочь: Улянченко Ефросиния Трофимовна
Мать ребёнка: Улянченко Мария Данииловна
Смерть
Неизвестно