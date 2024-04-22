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Улянченко Тимофей Сергеевич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

21.02.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1866

Отец: Улянченко Сергей Михайлович

Мать: Улянченко Феодосия Миновна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
21.02.1888

Жена: Улянченко Мария Данииловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1888

Дочь: Опанасенко Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Улянченко Мария Данииловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.12.1891

Дочь: Приходько Варвара Тимофеевна

Мать ребёнка: Улянченко Мария Данииловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.01.1894

Дочь: Улянченко Ефросиния Тимофеевна

Мать ребёнка: Улянченко Мария Данииловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.09.1895

Сын: Улянченко Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Улянченко Мария Данииловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.09.1895

Сын: Улянченко Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Улянченко Мария Данииловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.11.1898

Дочь: Ярош Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Улянченко Мария Данииловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.01.1902

Сын: Ульянченко Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Улянченко Мария Данииловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.05.1905

Дочь: Улянченко Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: Улянченко Мария Данииловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.06.1907

Сын: Улянченко Петр Трофимович

Мать ребёнка: Улянченко Мария Данииловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.06.1907

Дочь: Улянченко Ефросиния Трофимовна

Мать ребёнка: Улянченко Мария Данииловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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