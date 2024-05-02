Торопова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 87л
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Торопов Яков Павлович
ГАСО, рев1834, 86об
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Торопов Яков Павлович
ГАСО, рев1834, 86л
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Торопова) Феврония Яковлевна
Отец ребёнка: Торопов Яков Павлович
ГАСО, рев1834, 87л
Смерть
Неизвестно