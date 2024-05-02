Торопова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Яков Павлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 87л
Рождение ребёнка
1825

Сын: Торопов Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Торопов Яков Павлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 86об
Рождение ребёнка
1828

Сын: Торопов Филип Яковлевич

Отец ребёнка: Торопов Яков Павлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 86л
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Торопова) Феврония Яковлевна

Отец ребёнка: Торопов Яков Павлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 87л
Смерть
Неизвестно

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