Морозова (Жужнева) Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1987
Отец: Жужнев Павел Николаевич
Мать: Жужнева Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов ?