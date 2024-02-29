Морозова (Жужнева) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Жужнева) Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1987

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1963 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1987

Отец: Жужнев Павел Николаевич

Мать: Жужнева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов ?

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