Жужнева (Антоненко) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жужнева (Антоненко) Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1963

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1963

Отец: Антоненко Николай Петрович

Мать: Антоненко Валентина Петровна

Рождение ребёнка
02.01.1984

Дочь: Ложкобанова Наталья Павловна

Отец ребёнка: Жужнев Павел Николаевич

Рождение ребёнка
08.12.1987

Дочь: Морозова Елена Павловна

Отец ребёнка: Жужнев Павел Николаевич

Рождение ребёнка
06.07.2002

Сын: Жужнев Александр Павлович

Отец ребёнка: Жужнев Павел Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жужнев Павел Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жужнев Павел Николаевич

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