Жужнева (Антоненко) Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1963
Рождение ребёнка
02.01.1984
Дочь: Ложкобанова Наталья Павловна
Отец ребёнка: Жужнев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
08.12.1987
Дочь: Морозова Елена Павловна
Отец ребёнка: Жужнев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
06.07.2002
Сын: Жужнев Александр Павлович
Отец ребёнка: Жужнев Павел Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно