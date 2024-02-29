Жужнев Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1962
Отец: Жужнев Николай Павлович
Рождение ребёнка
02.01.1984
Дочь: Ложкобанова Наталья Павловна
Мать ребёнка: Жужнева Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
08.12.1987
Дочь: Морозова Елена Павловна
Мать ребёнка: Жужнева Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
06.07.2002
Сын: Жужнев Александр Павлович
Мать ребёнка: Жужнева Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жужнева Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жужнева Ирина Николаевна