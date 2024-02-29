Жужнев Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жужнев Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1962

Отец: Жужнев Николай Павлович

Мать: Жужнева Надежда Борисовна

Рождение ребёнка
02.01.1984

Дочь: Ложкобанова Наталья Павловна

Мать ребёнка: Жужнева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
08.12.1987

Дочь: Морозова Елена Павловна

Мать ребёнка: Жужнева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
06.07.2002

Сын: Жужнев Александр Павлович

Мать ребёнка: Жужнева Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жужнева Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жужнева Ирина Николаевна

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