Щерин Геннадий Иванович
Место рождения
Дата рождения14.10.1932
Дата смерти21.08.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
До 1951
Рождение ребёнка
07.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щерина (Весова) Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щерина (Весова) Вера Фёдоровна
Смерть
21.08.2005
Похороны
Неизвестно