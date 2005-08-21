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Щерин Геннадий Иванович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.10.1932

Дата смерти

21.08.2005

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1932

Отец: Щерин Иван Николаевич

Мать: Щерина (Сорокина) Надежда Владимировна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щерина (Весова) Вера Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Рассвет, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
До 1951
Рождение ребёнка
07.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щерина (Весова) Вера Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щерина (Весова) Вера Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
21.08.2005
Похороны
Неизвестно
Рассвет, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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