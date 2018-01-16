Щерина (Весова) Вера Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения21.11.1937
Дата смерти16.01.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щерин Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щерин Геннадий Иванович
Смерть
16.01.2018
Похороны
Неизвестно