Щерина (Весова) Вера Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щерина (Весова) Вера Фёдоровна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.11.1937

Дата смерти

16.01.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Рассвет, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щерин Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
07.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щерин Геннадий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щерин Геннадий Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
16.01.2018
Похороны
Неизвестно
Рассвет, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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