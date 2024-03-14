Щерина (Сорокина) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щерина (Сорокина) Надежда Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1902

Дата смерти

29.08.1993

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

1929 г.р.
1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1902

Отец: Сорокин Владимир Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1929

Дочь: Сорокина Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Щерин Иван Николаевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1932

Сын: Щерин Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Щерин Иван Николаевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щерин Иван Николаевич

Бракосочетание
До 1940

Муж: Щерин Иван Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Рассвет, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
29.08.1993
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