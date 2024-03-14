Щерина (Сорокина) Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1902
Дата смерти29.08.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1902
Отец: Сорокин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
02.12.1929
Дочь: Сорокина Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Щерин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
14.10.1932
Отец ребёнка: Щерин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
20.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щерин Иван Николаевич
Бракосочетание
До 1940
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Рассвет, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
29.08.1993