Шабалин Григорий Ельфимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалин Григорий Ельфимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Шабалин Ельфим Иванов

Мать: Шабалина Параскева Трофимова

Рождение ребёнка
1717

Сын: Шабалин Савва Григорьев

Мать ребёнка: Шабалина Евдокия Осипова

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Шабалина Агафия Григорьевна

Мать ребёнка: Шабалина Евдокия Осипова

Рождение ребёнка
1737

Сын: Шабалин Родион Григорьев

Мать ребёнка: Шабалина Евдокия Осипова

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Шабалина Февронья Григорьевна

Мать ребёнка: Шабалина Евдокия Осипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалин Ермил Григорьев

Мать ребёнка: Шабалина Евдокия Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалина Евдокия Осипова

Смерть
1757
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