Шабалин Григорий Ельфимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: Шабалина Евдокия Осипова
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Шабалина Агафия Григорьевна
Мать ребёнка: Шабалина Евдокия Осипова
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Шабалина Евдокия Осипова
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Шабалина Февронья Григорьевна
Мать ребёнка: Шабалина Евдокия Осипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шабалина Евдокия Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шабалина Евдокия Осипова
Смерть
1757