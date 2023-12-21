Шабалина (Огородова) Евдокия Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина (Огородова) Евдокия Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Огородов Осип Семенов

Мать: Огородова Марья Устинова

Рождение ребёнка
1717

Сын: Шабалин Савва Григорьев

Отец ребёнка: Шабалин Григорий Ельфимов

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Шабалина Агафия Григорьевна

Отец ребёнка: Шабалин Григорий Ельфимов

Рождение ребёнка
1737

Сын: Шабалин Родион Григорьев

Отец ребёнка: Шабалин Григорий Ельфимов

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Шабалина Февронья Григорьевна

Отец ребёнка: Шабалин Григорий Ельфимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалин Ермил Григорьев

Отец ребёнка: Шабалин Григорий Ельфимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалин Григорий Ельфимов

Смерть
Неизвестно
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