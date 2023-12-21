Шабалина (Огородова) Евдокия Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Огородов Осип Семенов
Мать: Огородова Марья Устинова
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Шабалин Григорий Ельфимов
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Шабалина Агафия Григорьевна
Отец ребёнка: Шабалин Григорий Ельфимов
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Шабалин Григорий Ельфимов
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Шабалина Февронья Григорьевна
Отец ребёнка: Шабалин Григорий Ельфимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шабалин Григорий Ельфимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно