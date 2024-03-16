Георгий Сергеев
Место рождения
Дата рождения19.04.1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1816 ст.
Отец: Сергей Борисов
Мать: Аксинья Иванова
Бракосочетание
16.05.1837 ст.
Жена: Евдокия Егорова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.12.1838 ст.
Сын: Петр Егоров
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
01.02.1842 ст.
Сын: Тимофей Егоров
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
29.06.1843 ст.
Дочь: Марфа Егорова
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Сидор Егоров
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
02.10.1848 ст.
Сын: Карп Егоров
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Смерть
Неизвестно