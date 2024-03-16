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Георгий Сергеев

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

19.04.1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1816 ст.

Отец: Сергей Борисов

Мать: Аксинья Иванова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
16.05.1837 ст.

Жена: Евдокия Егорова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.12.1838 ст.

Сын: Петр Егоров

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.02.1842 ст.

Сын: Тимофей Егоров

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.06.1843 ст.

Дочь: Марфа Егорова

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Сидор Егоров

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.10.1848 ст.

Сын: Карп Егоров

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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