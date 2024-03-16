Евдокия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.05.1837 ст.

Муж: Георгий Сергеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.12.1838 ст.

Сын: Петр Егоров

Отец ребёнка: Георгий Сергеев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.02.1842 ст.

Сын: Тимофей Егоров

Отец ребёнка: Георгий Сергеев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.06.1843 ст.

Дочь: Марфа Егорова

Отец ребёнка: Георгий Сергеев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Сидор Егоров

Отец ребёнка: Георгий Сергеев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.10.1848 ст.

Сын: Карп Егоров

Отец ребёнка: Георгий Сергеев

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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