Евдокия Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.05.1837 ст.
Муж: Георгий Сергеев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.12.1838 ст.
Сын: Петр Егоров
Отец ребёнка: Георгий Сергеев
Рождение ребёнка
01.02.1842 ст.
Сын: Тимофей Егоров
Отец ребёнка: Георгий Сергеев
Рождение ребёнка
29.06.1843 ст.
Дочь: Марфа Егорова
Отец ребёнка: Георгий Сергеев
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Сидор Егоров
Отец ребёнка: Георгий Сергеев
Рождение ребёнка
02.10.1848 ст.
Сын: Карп Егоров
Отец ребёнка: Георгий Сергеев
Смерть
Неизвестно