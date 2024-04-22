Аксинья Иванова
Место рождения
Дата рождения1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.
Отец: Иван Яковлев
Мать: Василиса Иванова
Бракосочетание
18.02.1812 ст.
Муж: Сергей Борисов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.11.1813 ст.
Дочь: Матрена Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Борисов
Рождение ребёнка
19.04.1816 ст.
Сын: Георгий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Борисов
Рождение ребёнка
14.04.1818 ст.
Дочь: Александра Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Борисов
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Анастасия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Борисов
Рождение ребёнка
18.06.1823 ст.
Дочь: Акулина Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Борисов
Смерть
Неизвестно