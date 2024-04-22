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Аксинья Иванова

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.

Отец: Иван Яковлев

Мать: Василиса Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
18.02.1812 ст.

Муж: Сергей Борисов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.11.1813 ст.

Дочь: Матрена Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Борисов

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.04.1816 ст.

Сын: Георгий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Борисов

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.04.1818 ст.

Дочь: Александра Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Борисов

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Анастасия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Борисов

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.06.1823 ст.

Дочь: Акулина Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Борисов

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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