Адашкевич Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адашкевич Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Богушевич Казимир

Мать: Багушевич Анна

Рождение ребёнка
03.04.1957

Дочь: Кощиц Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Адашкевич Ядвига Станиславовна

Рождение ребёнка
29.03.1960

Сын: Адашкевич Роман Ивановис

Мать ребёнка: Адашкевич Ядвига Станиславовна

Рождение ребёнка
26.08.1963

Дочь: Миндюкевич Тереза Ивановна

Мать ребёнка: Адашкевич Ядвига Станиславовна

деревня Адамовщина Ошмянский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адашкевич Кристина Ивановна

Мать ребёнка: Адашкевич Ядвига Станиславовна

Смерть
Неизвестно
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