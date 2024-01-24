Адашкевич Ядвига Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адашкевич Ядвига Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1957

Дочь: Кощиц Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Адашкевич Иван

Рождение ребёнка
29.03.1960

Сын: Адашкевич Роман Ивановис

Отец ребёнка: Адашкевич Иван

Рождение ребёнка
26.08.1963

Дочь: Миндюкевич Тереза Ивановна

Отец ребёнка: Адашкевич Иван

деревня Адамовщина Ошмянский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адашкевич Кристина Ивановна

Отец ребёнка: Адашкевич Иван

Смерть
Неизвестно
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