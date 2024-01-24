Адашкевич Ядвига Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.04.1957
Дочь: Кощиц Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Адашкевич Иван
Рождение ребёнка
29.03.1960
Отец ребёнка: Адашкевич Иван
Рождение ребёнка
26.08.1963
Дочь: Миндюкевич Тереза Ивановна
Отец ребёнка: Адашкевич Иван
деревня Адамовщина Ошмянский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адашкевич Кристина Ивановна
Отец ребёнка: Адашкевич Иван
Смерть
Неизвестно