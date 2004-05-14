Смирнова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1926
Дата смерти14.05.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.08.1952
Сын: Смирнов Вадим Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
06.09.1954
Дочь: Нина Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Сергеевич
Живет в п.Вахтан Шахунского р-на Нижегородской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.05.2004
Жили в п.Льнозавод Шахунского р-на Нижегородкой обл. Похоронена на кладбище с.Хмелевицы