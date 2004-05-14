Смирнова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1926

Дата смерти

14.05.2004

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1952

Сын: Смирнов Вадим Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
06.09.1954

Дочь: Нина Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Сергеевич

Живет в п.Вахтан Шахунского р-на Нижегородской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Александр Сергеевич

Смерть
14.05.2004
Жили в п.Льнозавод Шахунского р-на Нижегородкой обл. Похоронена на кладбище с.Хмелевицы
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