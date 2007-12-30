Смирнов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1928
Дата смерти30.12.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1928
Отец: Смирнов Сергей Захарович
Мать: Смирнова Матрена
Рождение ребёнка
28.08.1952
Сын: Смирнов Вадим Александрович
Мать ребёнка: Смирнова Надежда
Рождение ребёнка
06.09.1954
Дочь: Нина Александровна
Мать ребёнка: Смирнова Надежда
Живет в п.Вахтан Шахунского р-на Нижегородской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Надежда
Смерть
30.12.2007
Жили в п.Льнозавод Шахунского р-на Нижегородкой обл. Похоронен на кладбище с.Хмелевицы