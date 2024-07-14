Каркин Феодор Леонтьев Около 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каркин Феодор Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Каркин Леонтий Семёнов

Мать: Каркина Пелагея Прокопьева

Бракосочетание
06.02.1796 ст.

Жена: Каркина (Поздеева) Параскева Иванова

Рождение ребёнка
05.07.1804 ст.

Сын: Каркин Андрей Феодоров

Мать ребёнка: Каркина (Поздеева) Параскева Иванова

Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.07.1806 ст.

Дочь: Каркина Христина Феодорова

Мать ребёнка: Каркина (Поздеева) Параскева Иванова

Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.11.1808 ст.

Дочь: Рудина (Каркина) Варвара Феодорова

Мать ребёнка: Каркина (Поздеева) Параскева Иванова

Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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