Каркин Феодор Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Каркин Леонтий Семёнов
Бракосочетание
06.02.1796 ст.
Рождение ребёнка
05.07.1804 ст.
Мать ребёнка: Каркина (Поздеева) Параскева Иванова
Рождение ребёнка
25.07.1806 ст.
Дочь: Каркина Христина Феодорова
Мать ребёнка: Каркина (Поздеева) Параскева Иванова
Рождение ребёнка
27.11.1808 ст.
Дочь: Рудина (Каркина) Варвара Феодорова
Мать ребёнка: Каркина (Поздеева) Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно