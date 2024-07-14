Каркина Пелагея Прокопьева Около 1735 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каркина Пелагея Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каркин Леонтий Семёнов

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Каркин Трофим Леонтьев

Отец ребёнка: Каркин Леонтий Семёнов

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Каркин Феодор Леонтьев

Отец ребёнка: Каркин Леонтий Семёнов

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Каркина Акилина Леонтьева

Отец ребёнка: Каркин Леонтий Семёнов

Смерть
Неизвестно

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