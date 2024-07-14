Каркина Пелагея Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Каркин Леонтий Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Каркин Леонтий Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Каркина Акилина Леонтьева
Отец ребёнка: Каркин Леонтий Семёнов
Смерть
Неизвестно