Каркина (Поздеева) Параскева Иванова Около 1777 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Каркина (Поздеева) Параскева Иванова

Место рождения

Чура, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1777 ст.

Дата смерти

24.01.1836 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1777 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чура, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.02.1796 ст.

Муж: Каркин Феодор Леонтьев

Рождение ребёнка
05.07.1804 ст.

Сын: Каркин Андрей Феодоров

Отец ребёнка: Каркин Феодор Леонтьев

Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.07.1806 ст.

Дочь: Каркина Христина Феодорова

Отец ребёнка: Каркин Феодор Леонтьев

Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.11.1808 ст.

Дочь: Рудина (Каркина) Варвара Феодорова

Отец ребёнка: Каркин Феодор Леонтьев

Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
24.01.1836 ст.
Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика

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