Каркина (Поздеева) Параскева Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777 ст.
Дата смерти24.01.1836 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1796 ст.
Рождение ребёнка
05.07.1804 ст.
Отец ребёнка: Каркин Феодор Леонтьев
Рождение ребёнка
25.07.1806 ст.
Дочь: Каркина Христина Феодорова
Отец ребёнка: Каркин Феодор Леонтьев
Рождение ребёнка
27.11.1808 ст.
Дочь: Рудина (Каркина) Варвара Феодорова
Отец ребёнка: Каркин Феодор Леонтьев
Смерть
24.01.1836 ст.