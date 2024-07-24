Щелконогов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щелконогов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: неизвестно
Мать ребёнка: Щелконогова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щелконогова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Щелконогова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щелконогова Оля Николаевна
Мать ребёнка: Щелконогова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щелконогова Татьяна