Щелконогова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: неизвестно
Отец ребёнка: Щелконогов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щелконогова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Щелконогов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щелконогова Оля Николаевна
Отец ребёнка: Щелконогов Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно