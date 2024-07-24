Щелконогова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелконогова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: неизвестно

Отец ребёнка: Щелконогов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щелконогова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Щелконогов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щелконогова Оля Николаевна

Отец ребёнка: Щелконогов Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щелконогов Николай Васильевич

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