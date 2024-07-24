Щелконогов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелконогов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелконогов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Щелконугова Галина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелконогов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Щелконугова Галина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щелконугова Галина Егоровна

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