Труфанов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения07.03.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1988
Дочь: Сафронова (Труфанова) Елена Александровна
Мать ребёнка: Труфанова (Хамокова) Елена Аликовна
Рождение ребёнка
28.01.1998
Дочь: Труфанова Александра Александровна
Мать ребёнка: Труфанова (Хамокова) Елена Аликовна