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Труфанов Александр Александрович

Место рождения

Похвистнево, Похвистнево, Самарская область

Дата рождения

07.03.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Похвистнево, Похвистнево, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Труфанова (Хамокова) Елена Аликовна

Рождение ребёнка
10.06.1988

Дочь: Сафронова (Труфанова) Елена Александровна

Мать ребёнка: Труфанова (Хамокова) Елена Аликовна

Оленегорск, город Оленегорск, Мурманская область
Рождение ребёнка
28.01.1998

Дочь: Труфанова Александра Александровна

Мать ребёнка: Труфанова (Хамокова) Елена Аликовна

Оленегорск, город Оленегорск, Мурманская область

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