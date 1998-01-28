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Труфанова Александра Александровна

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Место рождения

Оленегорск, город Оленегорск, Мурманская область

Дата рождения

28.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1998

Отец: Труфанов Александр Александрович

Мать: Труфанова Елена Аликовна

Оленегорск, город Оленегорск, Мурманская область
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