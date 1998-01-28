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Труфанова Александра Александровна
Труфанова Александра Александровна
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Место рождения
Оленегорск
, город Оленегорск, Мурманская область
Дата рождения
28.01.1998
Пол
Женский
Отец
Труфанов Александр Александрович
1965 г.р.
Мать
Труфанова (Хамокова) Елена Аликовна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
28.01.1998
Отец:
Труфанов Александр Александрович
Мать:
Труфанова Елена Аликовна
Оленегорск
, город Оленегорск, Мурманская область
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