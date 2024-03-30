Куклина Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Бракосочетание
Около 1830
Муж: Куклин Мирон
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Белова Наталья Мироновна
Отец ребёнка: Куклин Мирон
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Куклин Мирон
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Игнашева Наталия Мироновна
Отец ребёнка: Куклин Мирон
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Бовина Екатерина Мироновна
Отец ребёнка: Куклин Мирон
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Куклина Христина Мироновна
Отец ребёнка: Куклин Мирон
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Куклина Александра Мироновна
Отец ребёнка: Куклин Мирон
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Куклин Мирон
Смерть
Неизвестно