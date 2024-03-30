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Куклина Анна Ивановна

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1830

Муж: Куклин Мирон

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Белова Наталья Мироновна

Отец ребёнка: Куклин Мирон

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1835

Сын: Куклин Федор Миронович

Отец ребёнка: Куклин Мирон

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Игнашева Наталия Мироновна

Отец ребёнка: Куклин Мирон

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Бовина Екатерина Мироновна

Отец ребёнка: Куклин Мирон

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Куклина Христина Мироновна

Отец ребёнка: Куклин Мирон

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Куклина Александра Мироновна

Отец ребёнка: Куклин Мирон

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Куклин Иван Миронович

Отец ребёнка: Куклин Мирон

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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