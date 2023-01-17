Игнашева (Куклина) Наталия Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнашева (Куклина) Наталия Мироновна

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Место рождения

Бердинка, Боровецкая волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1874

Сын: Игнашов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Игнашев Алексей Игнатьевич

Бердинка, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1874

Сын: Игнашев Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Игнашев Алексей Игнатьевич

Бердинка, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1875

Дочь: Игнашева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Игнашев Алексей Игнатьевич

Бердинка, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Шохина Ульяна Алексеевна

Отец ребёнка: Игнашев Алексей Игнатьевич

Бердинка, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнашев Алексей Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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