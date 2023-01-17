Игнашева (Куклина) Наталия Мироновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Игнашев Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Игнашев Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
17.11.1875
Дочь: Игнашева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Игнашев Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Шохина Ульяна Алексеевна
Отец ребёнка: Игнашев Алексей Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно