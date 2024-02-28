Степашкин Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Степашкин Егор Степанович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Степашкин Никита Иванович
Мать ребёнка: Степашкина Аксинья Андреевна
Рождение ребёнка
17.04.1835
Мать ребёнка: Степашкина Аксинья Андреевна
Рождение ребёнка
27.03.1844
Мать ребёнка: Степашкина Аксинья Андреевна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Степашкин Василий Иванович
Мать ребёнка: Степашкина Аксинья Андреевна