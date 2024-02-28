Степашкин Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степашкин Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Степашкин Егор Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Степашкин Никита Иванович

Мать ребёнка: Степашкина Аксинья Андреевна

Рождение ребёнка
17.04.1835

Сын: Степашкин Семен Иванович

Мать ребёнка: Степашкина Аксинья Андреевна

Рождение ребёнка
27.03.1844

Сын: Степашкин Марк Иванович

Мать ребёнка: Степашкина Аксинья Андреевна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Степашкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Степашкина Аксинья Андреевна

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