Степашкина Аксинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепашкина Аксинья Андреевна

Степашкина Аксинья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Степашкин Никита Иванович

Отец ребёнка: Степашкин Иван Егорович

Рождение ребёнка
17.04.1835

Сын: Степашкин Семен Иванович

Отец ребёнка: Степашкин Иван Егорович

Рождение ребёнка
27.03.1844

Сын: Степашкин Марк Иванович

Отец ребёнка: Степашкин Иван Егорович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Степашкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Степашкин Иван Егорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close