Степашкина Аксинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Степашкин Никита Иванович
Отец ребёнка: Степашкин Иван Егорович
Рождение ребёнка
17.04.1835
Отец ребёнка: Степашкин Иван Егорович
Рождение ребёнка
27.03.1844
Отец ребёнка: Степашкин Иван Егорович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Степашкин Василий Иванович
Отец ребёнка: Степашкин Иван Егорович
Смерть
Неизвестно