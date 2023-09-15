Тромпетер Robert Ludwig Wilhelm (Роберт Федорович (Теодорович) )
Место рождения
Дата рождения11.08.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1859
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: von Poehl (Trompeter) Jenny (Евгения Романовна (Робертовна) (Евгения Романовна (Робертовна) )
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Крещение
?.09.1881