Тромпетер Robert Ludwig Wilhelm (Роберт Федорович (Теодорович) ) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тромпетер Robert Ludwig Wilhelm (Роберт Федорович (Теодорович) )

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

11.08.1859

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1859

Отец: Тромпетер Теодор (Федор)

Мать: Тромпетер (Шиле) Вильгельмина Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: von Poehl (Trompeter) Jenny (Евгения Романовна (Робертовна) (Евгения Романовна (Робертовна) )

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
?.09.1881
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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