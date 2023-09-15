Тромпетер Теодор (Федор)
Место рождения
Дата рождения01.09.1807
Дата смерти27.09.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1807
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тромпетер) ?
Мать ребёнка: Тромпетер (Шиле) Вильгельмина Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
аптекарь
Работа или профессия
Неизвестно
Покупка аптеки в доме Калугина и разрешение на отпуск лекарств, скрин газетной вырезки загружен в фото
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Trompeter Theodor
Мать ребёнка: Тромпетер (Шиле) Вильгельмина Яковлевна
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1850
Сын: Тромпетер Людвиг (Лев) Теодорович (Федорович)
Мать ребёнка: Тромпетер (Шиле) Вильгельмина Яковлевна
Рождение ребёнка
16.07.1850
Сын: Тромпетер Василий Федорович
Мать ребёнка: Тромпетер (Шиле) Вильгельмина Яковлевна
Рождение ребёнка
05.12.1854
Дочь: (Trompeter) Marie Charlotte
Мать ребёнка: Тромпетер (Шиле) Вильгельмина Яковлевна
Рождение ребёнка
11.08.1859
Сын: Тромпетер Robert Ludwig Wilhelm (Роберт Федорович (Теодорович) )
Мать ребёнка: Тромпетер (Шиле) Вильгельмина Яковлевна
Смерть
27.09.1861