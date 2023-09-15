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Тромпетер Теодор (Федор)

Место рождения

Таллин, Эстонская ССР

Дата рождения

01.09.1807

Дата смерти

27.09.1861

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1807

Отец: Trompeter Johann Christian Conrad

Мать: Trompeter (Sachsen (Saxe, Saksen)) Sophie Juliane

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тромпетер) ?

Мать ребёнка: Тромпетер (Шиле) Вильгельмина Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
аптекарь
Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Покупка аптеки в доме Калугина и разрешение на отпуск лекарств, скрин газетной вырезки загружен в фото
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Trompeter Theodor

Мать ребёнка: Тромпетер (Шиле) Вильгельмина Яковлевна

Рождение ребёнка
Между 1845 и 1850

Сын: Тромпетер Людвиг (Лев) Теодорович (Федорович)

Мать ребёнка: Тромпетер (Шиле) Вильгельмина Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.07.1850

Сын: Тромпетер Василий Федорович

Мать ребёнка: Тромпетер (Шиле) Вильгельмина Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.12.1854

Дочь: (Trompeter) Marie Charlotte

Мать ребёнка: Тромпетер (Шиле) Вильгельмина Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.08.1859

Сын: Тромпетер Robert Ludwig Wilhelm (Роберт Федорович (Теодорович) )

Мать ребёнка: Тромпетер (Шиле) Вильгельмина Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
27.09.1861
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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